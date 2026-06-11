Gute Nachrichten für junge Bücherwürmer: Ab Dienstag, 16. Juni, lädt die Stadtbücherei Frankenthal wieder zum Lesefestival ein.

Es geht wieder los: Mit vielen Aktionen beteiligt sich die Stadtbücherei Frankenthal am diesjährigen Lesesommer und Vorlese-Sommer – dem Lesefestival in Rheinland-Pfalz unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur. Von Dienstag, 16. Juni, bis Samstag, 15. August, erwarten Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren beim Lesesommer unter anderem Mitmachaktionen, Workshops und Gewinne, wie die Stadt Frankenthal mitteilt. Der Vorlese-Sommer richtet sich an Kinder im Vorlesealter.

Anmelden zum Lese- und Vorlesesommer können sich Kinder und Jugendliche ab Dienstag, 16. Juni, mit dem eigenen Büchereiausweis. Die Anmeldekarten sind in der Stadtbücherei oder online unter www.lesesommer.de und www.vorlesesommer.de erhältlich.

Lostopf und Abschlussfest

Für jedes gelesene Buch erhalten Teilnehmende einen Stempel in der Lesesommer-Karte. Wer mindestens drei Stempel in der Karte gesammelt hat, darf am Abschlussfest teilnehmen und erhält eine Urkunde. Um sich den Stempel für ein gelesenes Buch zu verdienen, haben Leseratten verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel einen Online-Buchtipp auszufüllen oder ein Bild zum Buch zu malen.

Pro Person zählt eine Lesesommer-Karte als Los für die landesweite Verlosung – zu gewinnen gibt es unter anderem einen Europa-Park-Gutschein, eine Nintendo Switch oder ein Hover Board.

Kreativ-Workshops

Zum Auftakt des Lesesommers wird es am Freitag, 12. Juni, von 15 bis 18 Uhr bunt in der Stadtbücherei: Familien mit Kindern ab sieben Jahren können Lesezeichen zum Mitnehmen gestalten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Auch montags von 10 bis 13 Uhr geht es bei den Lesesommer-Kreativ-Workshops für Kinder kreativ zu. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich, es gibt noch wenige freie Plätze, so die Ankündigung. Bei der Plotter-Werkstatt können Kinder ab zehn Jahren am Montag, 29. Juni, Lesesommertaschen gestalten. Am Montag, 13. Juli, dreht es sich um Geschichten aus Steinen – Kinder mit abgeschlossener erster Klasse können mit Lego- und Duplosteinen bauen. Ebenfalls Kinder mit abgeschlossener erster Klasse können am Montag, 20. Juli, Brettspiele gestalten und spielen. Weitere Aktionen rund ums Buch gibt es für Jugendliche ab zwölf Jahren.

Spannenden Geschichten lauschen

Auch Kinder im Vorlesealter kommen nicht zu kurz – sie können für jedes vorgelesene Buch einen Stempel in der Clubkarte sammeln. Vorlesen kann jeder, ob Eltern, Großeltern, ältere Geschwister oder Freunde.

Und auch nach draußen geht es beim Vorlese-Sommer: Ein Vorlese-Picknick für Familien mit Kindern gibt es am Freitag, 19. Juni, von 15.30 bis 16.30 Uhr; Treffpunkt ist die zentrale Wiese der Willy-Brandt-Anlage. Dort treffen sich am Freitag, 26. Juni, und Freitag, 7. August, auch die jüngsten Vorlese-Sommer-Kinder unter drei Jahren mit ihren erwachsenen Begleitpersonen zu den Vorleseminis. Es wird gemeinsam gesungen, gespielt und vorgelesen. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Info

Infos zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

