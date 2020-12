Anfang des kommenden Jahres wird in der ehemaligen Fahrschule am Kurpfalzplatz eine Außenstelle des Bobenheim-Roxheimer Rathauses eingerichtet. Laut Bürgermeister Michael Müller (SPD) soll dort ein Beratungs- und Begegnungszentrum für Integration und Soziales eingerichtet werden. Die Räume sollen darüber hinaus den Beauftragten für Jugend, Gleichstellung, Senioren und Behinderte für Beratungsangebote und Sprechstunden zur Verfügung stehen. Auch die Rentenberatung und der Migrationsbeirat sollen dort einen Platz finden. Außerdem werde in den Räumen die Ausgabestelle der Tafel eingerichtet.