An die vergangene Saison erinnert sich Thorsten Koch, Trainer des Handball-Oberligisten HSG Eckbachtal, gerne. Mit dem siebten Tabellenplatz erreichten die „Gekkos“ ihre zweitbeste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Ausschlaggebend war die gute Rückrunde. „Damit war ich hochzufrieden“, sagt der Trainer. Was folgte war nicht mehr nach seinem Geschmack. Bereits die Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit war geprägt von Problemen. „Ob durch Corona oder Urlaub. Es waren zu wenig Trainingsspiele“, haderte Koch. Eine schlechte Trainingsbeteiligung kam hinzu. Mit Nisse Nehrdich verließ der beste Werfer der vergangenen Runde den Verein und Spielmacher Michael Betz war verletzt. Trotzdem begann die Saison ordentlich für die HSG, die sich mit einer ausgeglichenen Bilanz bis Mitte November im Mittelfeld der Tabelle wiederfand. Dafür verantwortlich waren unter anderem A-Jugendspieler wie Philipp Schloß und Bennet Löhmar, die ihre Oberliga-Qualitäten unter Beweis gestellt hatten. Was Ihnen fehlt, um den Ausfall der Routiniers und Verletzten aufzufangen, ist die Konstanz. Und so ging es für die HSG in der Tabelle nach unten. Nach vier Pleiten in Folge befindet sich das Team im Abstiegskampf.