Die Friedhöfe in Frankenthal sollen weiterentwickelt und zukunftsfest gemacht werden. Bei der Planung und der Erarbeitung von Gestaltungskonzepten will der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) die Bürger stärker einbeziehen.

Immer wieder würden konstruktive Vorschläge, Ideen und Wünsche an die Verwaltung und die EWF-Betriebsleitung herangetragen, führte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss aus. Dies zeige, dass die Friedhöfe im Fokus der Öffentlichkeit stünden. Um eine wechselseitige Kommunikation zu Stärken und Schwächen voranzubringen, werde in diesem Jahr eine Bürgerbefragung stattfinden.

Auftrag nach Haushaltsfreigabe

Mögliche Themenfelder seien vorhandene und neue Beisetzungsformen, Sauberkeit und Dienstleistungsumfang. Auch der Arbeitskreis Friedhof werde einbezogen. Realisiert werden soll die Befragung, die die Friedhofsspaziergänge ergänze, nach der Haushaltsfreigabe durch die Kommunalaufsicht.

Termin in Flomersheim

Nicht nur auf dem Hauptfriedhof, sondern auch in den Vororten soll es Verbesserungen geben. So habe bereits auf dem Friedhof in Flomersheim ein Termin stattgefunden, bei dem Anregungen für ein künftiges Konzept vorgebracht worden seien, berichtete Knöppel. Die Hecken seien ökologisch weder für Mensch noch für Tier von Nutzen und machten keinen guten Eindruck. Sie könnten weichen, um die Flächen anderweitig zu gestalten. Eine erste Präsentation von Ergebnissen kündigte Bernd Knöppel für die Sitzung des Betriebsausschusses am 13. Mai an.