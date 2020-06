An der Geistesgegenwart seines Opfers ist am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr ein Unbekannter in Bobenheim-Roxheim beim Versuch eines Trickdiebstahls gescheitert. Nach Polizeiangaben wollte eine Frau an einem Bankautomaten in der Nähe des Globus-Marktes Geld ziehen und bemerkte zunächst nicht, dass jemand die Eingabetastatur so verklebt hatte, dass die Auszahlung nicht möglich war. Ein Mann sprach die Frau auf Englisch an und bot ihr seine Hilfe an. Dabei konnte er die Bankkarten-Pin ablesen. Danach versuchte er, der Frau eine Kartenattrappe unterzujubeln. Doch die Bankkundin bemerkte das und riss ihm ihre Karte aus der Hand, worauf der Täter zu Fuß flüchtete. Er soll circa 20 Jahre alt und auffallend kräftig sein. Der Mann trug kurze blaue Hosen, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Base-Cap.