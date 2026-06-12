Die Materialnot in der Kunststoffindustrie, unter anderem in Folge des Kriegs im Iran, trifft derzeit auch die Abfallwirtschaft der Kommunen. Wer auf Gelbe Säcke setzt, muss mit Lieferverzögerungen rechnen. Das haben jüngst auch die Stadt Frankenthal und ihre Bürger zu spüren bekommen. Seit Anfang des Monats konnten keine Säcke mehr ausgegeben werden. Nun vermeldet die Stadt: Die Säcke sind wieder da. „Die Ausgabe erfolgt ab sofort wieder wie gewohnt über die bekannten Ausgabestellen“, teilt die Stadt am Freitag mit. Zu den Ausgabestellen zählen das neue EWF-Bürgerbüro in der Sterngasse 12, das Wertstoffcenter im Starenweg 54, die Kompostanlage, alle Müllfahrzeuge sowie die Vorortverwaltungen. Der Automat in der Ackerstraße soll nach einer erforderlichen technischen Anpassung „zeitnah wieder in Betrieb“ gehen.

Pro Haushalt darf nur eine Rolle ausgegeben werden. Weil es in der Vergangenheit laut Stadt zu Zweckentfremdungen von Gelben Säcken gekommen sei, soll es nun weitere Kontrollen geben. Für Restmüll, Laub oder den Transport von Altkleidern seien die Säcke nicht vorgesehen. „Falsch befüllte Säcke werden bei der Abfuhr nicht entsorgt“, teilt die Stadt mit. Weitere Informationen zur Müllentsorgung stellt die Stadt unter www.frankenthal.de/ewf zur Verfügung.