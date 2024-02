Vom 2. bis 9. März heißt es zum zweiten Mal „Sauberhaftes Frankenthal macht Frühjahrsputz“. Dann soll das Stadtgebiet wieder von unliebsamen Hinterlassenschaften befreit werden. Für die Reinigungsaktion sucht der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) wieder Helfer. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) hoffen auf viele kleine und große Teilnehmer. „Nur gemeinsam können wir Frankenthal sauberer und schöner machen. Wer mit gutem Beispiel vorangeht, wird zum Vorbild für andere“, werden die beiden, die selbst mit anpacken wollen, in einer Pressemeldung der Stadt zitiert.

Mitmachen sollen wieder Teams aus Kindergärten, Schulen, Vereinen, Parteien, Unternehmen oder Institutionen. Auch Familien, Freundesgruppen und Einzelpersonen können mitmachen. Den Tag, die Dauer und den Ort für seinen Putzeinsatz kann jeder Teilnehmer innerhalb des Aktionszeitraums frei wählen. Gereinigt werden sollen vor allem Wege rund um Kindergärten und Schulen sowie Grünflächen, Spielplätze oder Feldwege. Arbeitshandschuhe, Warnwesten und Abfallsäcke stellt der EWF zur Verfügung. Der Eigenbetrieb kümmert sich auch um das Einsammeln der Abfälle.

Wer mithelfen will, kann sich anmelden unter Telefon 06233 89-777, per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de oder per Post an den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal, Ackerstraße 24. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/ewf.