Ganz im Zeichen der „Zwewwel“ steht der neuen Zwiebel-Rundwanderweg, der ohne nennenswerte Steigung über 12 Kilometer durch die Südpfalz führt.

Bevor es auf Tour geht, ein prüfender Blick ins Wandergepäck: Sonnen- sowie Mückenschutz sollten auf dieser Wanderung nicht fehlen. Denn anders als bei einer Wanderung im Pfälzerwald ist man überwiegend in der offenen Landschaft unterwegs. Auf den Abschnitten im Wald summen die lästigen Mücken zur Zeit ordentlich um die Ausflügler herum. Der Einstieg in die Runde ist an mehreren Stellen möglich, so zum Beispiel bei „Schickes Lädel“, am Ortsrand von Zeiskam gelegen.

Mehrere Einstiege möglich

Etwas versteckt am Wegesrand entdeckt man zerfallene Bunkerreste. Foto: bja

Es geht direkt in die offene Landschaft hinein. Auf den Feldern links und rechts des Weges wachsen überwiegend: Zwiebeln. Man schlendert leichtfüßig in Richtung Wald, am Handkeesplatz vorbei und über das Gelände des Reitvereins. Die Queich wird zum plätschernden Begleiter und der Weg führt ein kurzes Stück an der Landstraße entlang zum Hotel-Restaurant Zeiskamer Mühle. Neben einer eher gehobenen Einkehr ist an dieser Stelle auch ein alternativer Einstieg in die Runde möglich. Wieder geht es in eine offene Landschaft hinein, über Wiesen und Felder. Die Wanderung auf dem Zwiebel-Rundwanderweg verläuft recht unaufgeregt und man kann entspannt in die Natur eintauchen. Immer wieder laden Bänke an der Wegstrecke zur Rast ein. Ein aufmerksamer Blick auf Flora und Fauna lohnt sich, immerhin wurde die Queichwiesenbewässerung jüngst zum immateriellen Kulturerbe gekürt.

Kleiner Dorfspaziergang

Die Zeiskamer Mühle liegt auf der Wanderstrecke. Foto: bja

Überwiegend der Bewässerung ist wohl die blühende Landschaft zu verdanken, durch die die Wanderung führt. Störche ziehen ihre Kreise und ab und an kann es schon mal zu nassen Füßen kommen. Immer wieder geht es auf einfachen Wegen durch den Wald, ab und zu muss man auf Radler achten. Zurück in Zeiskam ist es dann noch ein netter Dorfspaziergang, der zum Ausgangspunkt bei „Schickes Lädel“ vorbeiführt, das sich an ausgewählten Tagen für eine Abschlusseinkehr anbietet.

Schattige Abschnitte im Wald. Mückenschutz nicht vergessen! Foto: bja