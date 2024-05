Was das Geistliche am Whisky ist und weshalb der Whisky-Genuss eine spirituelle Dimension hat, ist am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr im Katholischen Pfarrheim (Alleestraße 23) in Rockenhausen zu erfahren. Pfarrer Tobias bringt den Anwesenden – begleitet von vier verschiedenen Single Malt Whiskys – das Spirituelle am Whisky näher. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen bis 11. Mai per E-Mail an Tobias.Heil@bistum-speyer.de oder unter der Telefonnummer 06361 7949. Die Teilnahme kostet 15 Euro.