Eine lange Durststrecke neigt sich ihrem Ende zu. Mit dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt wird am Samstag, 2. April, die erste Großveranstaltung dieser Art in der Region stattfinden. Auf dem Festplatz an der Benderstraße erwartet die feierlustigen Besucher ein respektabler Vergnügungspark.

„Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um für Jung und Alt ein attraktives Programm zu bieten“, betont Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Da es sich um das erste Volksfest im Veranstaltungskalender der Vorderpfalz handele, rechne er mit einem großen Zuspruch. 38 Fahr- und Spielgeschäfte sowie Imbissbetriebe und Süßwarenstände konnten verpflichtet werden. 16 Beschicker davon sind erstmals in Frankenthal vertreten.

Achterbahn und Karussell

Allein fünf Großfahrgeschäfte sollen für Nervenkitzel und das berühmte Kribbeln im Bauch sorgen. Der Twister „Time Machine“ verspreche eine wilde Reise in die Vergangenheit, erklärt Marktmeisterin Antonia Matejcek. Während das Rundfahrgeschäft „Shake“ und der Autoscooter „Speedway No. 1“ bereits zu den etablierten Angeboten zählen, hat die Familienachterbahn „Crazy Jungle“ auf dem Frühjahrsmarkt ihre Premiere.

Speziell für die kleinen Besucher wird es neben dem mobilen Bungee-Trampolin „Big Jump“ auch einen Kettenflieger, ein Kinderkarussell und den Baby-Flug „Biene Maja“ geben. Breit ist die Palette an Glücks- und Geschicklichkeitsspielen – vom Entenangeln, Pfeilwerfen und Schießen bis zu den Greiferautomaten. An Gaumenfreuden in fester und flüssiger Form, in süßer und deftiger Geschmacksrichtung wird es ebenfalls nicht fehlen. Hier konnte eine Reihe ortsansässiger Schausteller gewonnen werden.

Ein Ort zum Verweilen ist insbesondere bei schönem Wetter der Biergarten von Bernd Nickel. Dort wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Samstag, 16 Uhr, den Frühjahrsmarkt mit dem obligatorischen Fassbieranstich offiziell eröffnen. An gleicher Stelle steigt am Donnerstag, 7. April, von 16 bis 18 Uhr ein „Ladies’ Evening“. Dank des Sponsorings von Autohändler Uwe Bürkle erwarte die Besucherinnen eine Überraschung, kündigt Bürgermeister Knöppel an.

Familientag und Feuerwerk

Beim Familientag am Mittwoch, 6. April, können sich die Besucher auf Rabattaktionen und ermäßigte Fahrpreise freuen. Und am Freitag, 8. April, sorgen „De Breaks“ von 16 bis 20 Uhr für musikalische Unterhaltung. „Die fünfköpfige Band spielt rockige Covers und ist aktuell bei The Voice Kids im Rennen“, informierte Antonia Matejcek. Ebenfalls am Freitag, ab 21 Uhr, will die Firma Beisel Pyrotechnik ein Höhenfeuerwerk in brillanten Farben an den Nachthimmel zaubern. Es wird im südlichen Teil des Festplatzes hinter dem Autoscooter abgebrannt.

Für den Besuch des Frühjahrsmarktes gilt am 2. und 3. April die 3G-Regelung. Am Eingang und auch auf dem Festgelände werde ein Sicherheitsdienst Kontrollen durchführen, informierte Bernd Knöppel. Ab 4. April könne es durch die angekündigte neue Corona-Bekämpfungsverordnung zu Änderungen kommen. Den Besuchern werde angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in der Stadt zu Vorsicht und Abstand geraten.

TERMIN

Der Frühjahrsmarkt auf dem Festplatz an der Benderstraße dauert vom 2. bis 10. April. Er ist von montags bis samstags von 14 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet.