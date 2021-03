Gefühle zeigen: Unter diesem Motto steht ein Fototheater-Workshop, in dem Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren mit einer Digitalkamera am Silbersee in Bobenheim-Roxheim ein eigenes Stück erarbeiten sollen. Organisiert wird der dreitägige Kurs, der für 2. bis 4. April geplant ist, von der Fotografischen Gesellschaft Silbersee (FGS) in Zusammenarbeit mit dem Fototheater Samuel und Marcin. Wer bei dem kostenlosen Angebot mitmachen will, muss laut Pressemitteilung lediglich eine einfache Digitalkamera mitbringen. Um Texte, Kleidung, Make-up und Accessoires kümmern sich die Organisatoren. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 begrenzt. Mehr Informationen zur Fotografischen Gesellschaft und zur Anmeldung gibts es im Netz unter www.silbersee-bobrox.de.