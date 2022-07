Ziemlich viel Betrieb hat die Feuerwehr Frankenthal nach eigenen Angaben am vergangenen Freitag erlebt: Eine Tierrettung, mehrere kleinere Flächenbrände und Feuer auf einem Balkon hatten die Einsatzkräfte zu bewältigen.

Um die Mittagszeit sei die Wehr bei der Rettung eines Vogels gefragt gewesen. Rund eine Stunde später musste sie zur Brandnachschau ausrücken, weil es auf einem Feld gebrannt hatte. Dem Bericht zufolge ging es mit mit zwei Fällen weiter, bei denen es an unterschiedlichen Orten Feuer im Freien gegeben hatte.

Brand auf Balkon

Am frühen Abend sei die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem angeblichen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus im Ostring gerufen worden. Die ersten Kräfte vor Ort hätten Feuerschein gemeldet. Beim Öffnen der Tür sei dann klar gewesen, dass Flammen auf einem Balkon loderten und kurz davor waren, in die dazugehörige Wohnung durchzuschlagen. Neben Notarzt und Organisatorischem Leiter seien auch Polizei und Technisches Hilfswerk gekommen, weil die Brandwohnung wieder verschlossen werden musste.

Noch während dieses Einsatzes habe eine Brandmeldeanlage im Meergartenweg ausgelöst – wohl weil in einer Küche Essen angebrannt war. Bei den beiden Ereignissen gegen Abend seien acht Fahrzeuge und 31 Mann ausgerückt. Zusätzliche personelle Herausforderung für die Wehr am Freitag: die Brandsicherheitswache beim ersten von zwei Tagen Strandbadfest.