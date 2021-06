Weil die Gefahr bestand, dass heimische Tiere am Ufer und im Teich des Schlossparks in Worms-Herrnsheim verstreutes Konfetti verschlucken könnten, reinigte die Feuerwehr die betroffenen Flächen im Park. Das teilt die Polizei Worms mit. Sie vermutet, dass unbekannte Personen am Sonntag eine sogenannte Konfettikanone gezündet hatten. Die Folienstreifen wurden während der Mittagsstunden entdeckt und beseitigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den möglichen Tätern unter Telefon 06241 8520.