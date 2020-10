Ein Exhibitionist soll sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in Bobenheim-Roxheim in der Bürgermeister-Wolfgang-Fügen-Anlage im Raiffeisenring aufgehalten haben. Das hat eine Frau der Polizei gemeldet, nachdem ein – bislang unbekanntes – Mädchen ihr das erzählt habe, so die Polizei. Es soll etwa zwölf bis 13 Jahre alt sein, lange braune Haare haben und mit hellblauer Jeans und schwarzem Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein. Laut Zeugin hatte das Kind einen schwarzen Schulrucksack dabei.

Der Mann soll um die 40 ein

Im Rahmen der bislang erfolglosen Fahndung nach dem Mann machte die Polizei eine weitere Zeugin ausfindig. Sie beschrieb den Täter als circa 40 Jahre alt mit lichtem Haar. Die Kleidung: graues oder bläuliches T-Shirt mit Streifen und Jeans. Die Beamten suchen weitere Zeugen und insbesondere das etwa zwölfjährige Mädchen. Die Polizeiinspektion Frankenthal ist erreichbar unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.