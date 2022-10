Während der geplante kostenpflichtige Laubsack noch einmal den Betriebsausschuss beschäftigt hat, kündigt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb für Samstag, 29. Oktober, 9 bis 13 Uhr, bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) eine kostenlose Grünabfallsammlung an. In die an elf Standorten im Stadtgebiet platzierten Container darf Gras-, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 Zentimeter Durchmesser) sowie Laub geworfen. Maximal zwei Kubikmeter dürfen pro Anlieferer abgegeben werden – laut EWF entspricht das einem vollen einachsigen PKW-Anhänger. Die Standorte: Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), Jean-Ganss-Straße/Ecke Rudolf-Kausch-Straße, Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), Nachtweideweg (EWF-Gelände), Strandbad (Parkplatz 1) sowie in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim jeweils auf dem Kerweplatz. Der Eigenbetrieb plant eine zusätzliche Sammlung von Grünabfällen am Samstag, 19. November, ebenfalls von 9 bis 13 Uhr. Sie findet in der Fontanesistraße (Parkplatz Sonnenbad) und auf dem Konrad-Adenauer-Platz statt. Im Heßheimer Viertel und in Lauterecken gibt es viel alten Baumbestand; entsprechend viel Laub fällt an. Telefonische Auskünfte erteilen die Mitarbeiter des EWF unter Telefon 06233 89777.