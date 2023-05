Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hanns Fay, Walther Perron, Max Slevogt und Otto Dill: In der Kunstsammlung der Stadt Frankenthal finden sich einige bekannte Namen. Seit 2020 sind die Werke, von denen etliche bislang auf dem Dachboden des Erkenbert-Museums gelagert waren, in der Obhut des Museumsteams. Sie kommen nun ins Depot. Und auch die Gemälde in den Rathaus-Büros werden irgendwann abgehängt.

„Die Kunstsammlung darf nicht in Büros hängen“, das ist für Museumsleiterin Maria Lucia Weigel völlig klar. Zu groß sei die Gefahr, dass beispielsweise wertvolle