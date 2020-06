Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in Eppstein in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Autos mit roter Farbe besprüht. An auf einem Parkplatz in der Freinsheimer Straße abgestellten Fahrzeugen entstand den Beamten zufolge Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.