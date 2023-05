Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man hört ihn in nahezu jedem Fußballstadion, aber zu Gesicht bekommt man ihn nur selten. Die Rede ist vom Stadionsprecher. Einen solchen hat auch Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim. Jürgen Wanger, Sportlicher Leiter des SC, gibt bei den Heimspielen den Ton an. In die Sprecherkabine gelangte er eher zufällig.

Stadionsprecher, Abteilungsleiter, Sponsor – Jürgen Wanger ist ein Mann für alle Fälle beim Fußball-Bezirksligisten SC Bobenheim-Roxheim. Seit sechs Jahren steht er nun