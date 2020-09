Die Stadtwerke Frankenthal wollen im Vorort Eppstein zwei Ladestationen installieren. Darüber informierte Michael Reinhardt, stellvertretender Leiter des Bereichs Planen und Bauen, den Ortsbeirat. Die Standorte Friedhof und Kerweplatz seien derzeit in der technischen Prüfung. Aktuell betreiben die Stadtwerke nach eigener Darstellung bisher jeweils zwei Ladesäulen in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage und im Parkhaus am Bahnhof. Das Aufladen ist kostenlos, zu zahlen ist nur die Parkgebühr.