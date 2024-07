Das Singer-Songwriter-Duo Jule Malischke und Don Ross verlangt Aufmerksamkeit bei seinem Konzert in der protestantischen Kirche in Bobenheim-Roxheim. Nach einem Gastspiel in Birmingham und vor einer Tournee in Kanada fühlt sich die Gitarristin hier „wie auf dem roten Teppich bei MTV Unplugged“.

„Mein Ziel ist es, Musik zu machen, bei der man wirklich hinhören muss“, bekannte Gitarristin Jule Malischke. Und sie bedauerte: „Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit dafür.“