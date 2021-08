Aktionen wie jetzt die Kehrtwende beim Präsenzbetrieb in Grundschulen schwächen den Rückhalt für Corona-Regeln. Dabei werden wir alle noch eine Weile durchhalten müssen.

Wer Diskussionen in Elternchats und sozialen Medien verfolgt, merkt: Der Druck in den Familien steigt. Und selbst bei denen, die grundsätzlich hinter den Schutzmaßnahmen der Regierung stehen, schwindet das Verständnis angesichts solch kurzfristiger Aktionen wie nun der Absage des Wechselunterrichts. Ohne Not hatte man in Mainz darauf gedrängt, anders als beim Corona-Gipfel vereinbart, Grundschulen bereits ab 1. Februar wieder für den Präsenzunterricht zu öffnen. So sinnvoll die Entscheidung dagegen am Donnerstag mit Blick auf das Infektionsgeschehen sein mag: Für alle Stimmungsmacher ist sie eine Steilvorlage.