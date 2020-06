Rätselhaft: Obwohl das Auto nach Angaben des Besitzers verschlossen war und keine Aufbruchspuren erkennbar sind, verschwanden am Dienstag zwischen 13 und 14.30 Uhr zwei Mobiltelefone aus einem Wagen, der laut Polizei auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums im Südring in Bobenheim-Roxheim geparkt war. Die Geräte sollen in der Mittelkonsole gelegen haben. Die Beamten haben keine Hinweise auf den Täter und warnen generell davor, Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen.