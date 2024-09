Zu einer magischen Vorpremiere lädt das Frankenthaler Lux-Kino für Sonntag, 22. September ein. An diesem Tag wird nicht nur der dritte Teil der Verfilmung der Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ vor dem bundesweiten Kinostart gezeigt. Im Vorfeld der Veranstaltung zeigt Steve Waite zudem Ausschnitte aus seinem internationalen Bühnenprogramm.

Der aus Bobenheim-Roxheim stammende Waite ist als Illusionist und Adrenalin Magier bekannt. Im September 2023 hatte er ein Theater im Neustadter Westen eröffnet, in dem er gemeinsam mit weiteren Illusionisten auftrat. Aktuell ist das Theater jedoch geschlossen. Aufgrund der großen Nachfrage nach der Veranstaltung bietet das Lux-Kino am Sonntag gleich mehrere Vorführungen an, und zwar um 13, 14, 15, 16 und 17.30 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse in der August-Bebel-Straße sowie im Internet unter www.lux-kinos.de.