Welche Fördermöglichkeiten private Immobilieneigentümer im Sanierungsgebiet Innenstadt haben, darum geht es bei der sechsten Veranstaltung des „Dialogforums Innenstadt“ am Montag, 27. Mai, um 18 Uhr im Erkenbert-Museum. Wie die Verwaltung mitteilt, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Neustadt einer Richtlinie der Stadt zugestimmt, nach der Kostenerstattungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten an privaten Gebäuden möglich sind. Die Stadt will nun darüber informieren, wie interessierte Hauseigentümer an die Zuschüsse kommen und welche steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten sie haben. Mit bis zu 20.000 Euro könne eine private Sanierungsmaßnahme aus Mitteln der Städtebauförderung unterstützt werden. Die Voraussetzung: Immobilienbesitzer müssen eine Modernisierungsvereinbarung abschließen. Wie die Stadt weiter schreibt, werden die wichtigsten Informationen in einem Infoflyer zusammengefasst.

Mit der Veranstaltungsreihe „Dialogforum Innenstadt“ will die Stadt über aktuelle Entwicklungen informieren. Dabei geht es um Projekte, die die Innenstadt attraktiver machen sollen. Eingeladen sind interessierte Bürger, Immobilienbesitzer, Einzelhändler und Gastronomen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Termine und Information gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/mitreden.