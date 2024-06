Der Klassenerhalt in der Regionalliga Süd ist für die DHC-Damen nach der 1:2-Niederlage gegen SC SAFO Frankfurt nur noch rechnerisch zu schaffen. Die Enttäuschung war deshalb nach dem Abpfiff groß.

Die Spielerinnen mussten nach dem Schlusspfiff von Freunden und Familie getröstet werden. Der direkte Wiederabstieg aus der Regionalliga Süd ist wohl nicht mehr zu vermeiden. SAFO Frankfurt

