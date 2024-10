Mit einem Gottesdienst in der Matthäuskirche der protestantischen Jonagemeinde in Ludwigshafen-West mit anschließendem Empfang wurde Petra Michel, Regionalleiterin Ost des Diakonischen Werks Pfalz, in den Ruhestand verabschiedet. Das hat das Diakonische Werk der evangelischen Kirche der Pfalz mitgeteilt. Ihr beruflicher Weg führte sie demnach von der Lehrerin zur Erzieherin und schließlich zur Sozialpädagogin. Seit 1996 war Michel in verschiedenen Aufgabenfeldern des Diakonischen Werks tätig, darunter im Kinderschutzdienst, in der Trennungs- und Scheidungsberatung, im Frauenhaus und im Haus der Diakonie in Ludwigshafen, dessen Leiterin sie 2015 wurde. Seit Oktober 2019 war sie nach einer Neustrukturierung als Regionalleiterin Ost für die Häuser der Diakonie in Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer-Germersheim und deren Außenstellen verantwortlich.