Auf dem Motocross-Gelände zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim drehen sich an diesem Wochenende wieder die Räder von Geländemaschinen. Der Automobil- und Motorrad-Club Frankenthal richtet dort am Samstag und Sonntag einen Crosswettbewerb für Motorräder aus.

Angeboten werden Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche, aber auch in etlichen Clubsportklassen. Die jüngsten Teilnehmer werden sechs Jahre alt sein und bei den Senioren ist keine Altersgrenze gesetzt. Rennleiter Marco Hüther erwartet Teilnehmer aus einem großen Einzugsgebiet. Während die Schüler auf eine 850 Meter lange Bahn gehen, sind es in den weiteren Klassen 1400 Meter.

Los geht es am Samstag um 8.30 Uhr mit dem freien Training. Das Zeittraining beginnt um 10.20 Uhr. Mit den Wettbewerben geht es dann um 13.15 Uhr los. Fast identisch ist der Zeitplan am Sonntag: Die Siegerehrungen sind täglich um 17.30 Uhr am Clubhaus eingeplant. An beiden Tagen gibt es Läufe zum Südwest-Cup und zur Rheinland-Pfalz-Saar-Meisterschaft.