In den Zahlen des Landesuntersuchungsamts tauchen die Fälle wegen eines „technischen Übermittlungsfehlers“ noch nicht auf, das für die Städte und Gemeinden der Vorderpfalz zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldet allerdings nach dem Wochenende einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus: Allein für den Rhein-Pfalz-Kreis meldet die Behörde 140 Ansteckungen, 15 davon in Bobenheim Roxheim. Die stünden aber nicht im Zusammenhang mit einem Ausbruch in einer Einrichtung, erklärte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Nachmittag. In Frankenthal ist die Gesamtzahl der Ansteckungen mit Sars-CoV-2 am Samstag und Sonntag um 40 auf 2998 gestiegen. Laut Gesundheitsamt hat es in einer fünften Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums sechs Infektionen gegeben.