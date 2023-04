Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An sechs Schulen in Frankenthal gibt es zurzeit Corona-Fälle. Das teilt das Gesundheitsamt in Ludwigshafen auf Anfrage mit. Stand Montag seien die Pestalozzi-Grundschule, das Albert-Einstein-Gymnasium, die Grundschule in Eppstein, die Friedrich-Ebert-Grundschule, die Grundschule Lessingschule und das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation betroffen.

Die meisten der Schulen informieren über ihre Homepage. So heißt es bei der Pestalozzi-Grundschule (Stand 18. November), dass derzeit nach Infektionsfällen die Klassen 2a und 3c sowie