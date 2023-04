Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Früher war nicht alles besser, aber zumindest vieles anders. In dieser Serie lassen wir Persönlichkeiten aus Frankenthal und Umgebung sowie RHEINPFALZ-Redakteure und -Mitarbeiter in ihrer Erinnerung kramen: Was war das erste Spiel im Profisport, das Sie live im Stadion miterlebt haben? Bei Christian Baldauf war es natürlich der Besuch eines Spiels des 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Der Frankenthaler Christdemokrat erinnert sich an selbstgestrickte Schals und Mützen, Autogramme und ein frühes Tor.

Dass Christian Baldaufs Herz in sportlicher Hinsicht für den 1. FC Kaiserslautern schlägt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl