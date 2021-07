Regelmäßig dürfen die Kinder der Carl-Bosch-Schule beim Wettbewerb um die meisten abgelegten Sportabzeichen vordere Plätze bejubeln. Jetzt bekommen sie auch eine moderne Trainingsstätte dafür: Die Sporthalle der Grundschule wird in den kommenden Monaten für rund 1,1 Millionen Euro saniert. Das hat der Stadtrat bei seiner Sitzung vergangene Woche beschlossen und für das Projekt bereits fünf Aufträge vergeben. Die 1964 erbaute Halle bekommt nach Darstellung von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) unter anderem einen neuen Boden. Ausgetauscht werde die Elektrik sowie Heizung und Warmwasserversorgung. Geplant sei außerdem, wie am Hauptgebäude der Schule auch die Fassade energetisch zu verbessern. Es sei möglich, den Ausstoß an Kohlendioxid um die Hälfte zu reduzieren, sagte Knöppel.