Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen bietet am Donnerstag, 25. Mai, eine digitale Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene mit der Einstellungsberatung der Bundespolizei an. Von 16 bis 17 Uhr werden laut einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundespolizei vorgestellt. Einstellungsberater berichten über die Laufbahnen im gehobenen und mittleren Dienst sowie über die Voraussetzungen dafür. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Interessierte finden den Einwahllink in der Veranstaltungsdatenbank der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen. Fragen beantworten das BiZ und die Agentur für Arbeit unter Telefon 0621 5993-626.