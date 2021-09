Eine auf der Isenach treibende Matratze, die auch noch brannte, hat am Samstagabend Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Wie die Polizei berichtet, war die Matratze kurz vor 19.30 Uhr im Bereich der Zellerstraße in Eppstein gesichtet worden. Die Feuerwehr löschte die brennende Matratze und zog sie danach aus dem Wasser. Auch ein kleiner Ölfilm auf der Isenach wurde beseitigt. Bei weiteren Ermittlungen wurde die Polizei auf dem Parkplatz der Isenachhalle auf einen zum Campingwagen umgebauten Kleintransporter aufmerksam. Die Beamten vermuten, dass die bislang unbekannten Täter die Matratze daraus gestohlen, mit brennbarem Öl getränkt und dann angezündet und in die Isenach geworfen haben. An dem Auto wurden Vandalismusschäden festgestellt; Spuren wurden gesichert. Hinweise an die Polizei unter 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.