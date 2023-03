Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim hat auch sein zweites Saisonspiel verloren. Am Sonntag musste sich die Mannschaft von Trainer Sascha Löcher in der ersten Auswärtspartie dem SV Weisenheim am Sand mit 1:3 (0:3) geschlagen geben.

Erst in den letzten zehn Minuten spielte der SC so, wie sich Löcher das vorgestellt hatte. Der eingewechselte Benjamin Bienefeld hatte gerade per Direktannahme den Anschlusstreffer für die