Bezirksligaschlusslicht SC Bobenheim-Roxheim und das Trainergespann Sascha Löcher und Marius Heydasch gehen ab sofort getrennte Wege. Das haben Verein und Trainer am Montag bekanntgegeben. Nach neun Niederlagen in Serie sahen sich beide Parteien zum Handeln gezwungen. „Zudem ist die Stimmung bei den Jungs im Keller, und wir stehen bei null Punkten“, sagt der Sportliche Leiter Jürgen Wanger. Wer am Wochenende gegen den ASV Maxdorf auf der Trainerbank Platz nehmen wird, möchte Wanger noch nicht verraten. Es soll aber kein Unbekannter sein: „Viele der Spieler kennt er und hat sie auch schon selbst trainiert“, sagt Wanger. Der Neue soll am Dienstag vorgestellt werden.