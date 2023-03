Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem 0:10 beim VfR Frankenthal bleibt der SC Bobenheim-Roxheim am Ende der Tabelle der Bezirksliga Vorderpfalz Nord. Viel Zeit zur Analyse bleibt Trainer Norbert Prehn allerdings nicht. Am Donnerstag (19.30 Uhr) ist der Ludwigshafener SC zu Gast am Binnendamm, am Sonntag (15 Uhr) der Tabellendritte FV Freinsheim.

Es ist ein Mammutprogramm für die ohnehin schon gebeutelte Mannschaft von Norbert Prehn. Denn der SC ist nicht nur punktlos, sondern hat auch immer wieder große Probleme mit Verletzungen. Auch für