Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfR Frankenthal befindet sich in der Schlussphase der Saison. Drei Begegnungen hat das Team von Martin Wohlschlegel noch zu absolvieren. Damit die Saison vielleicht doch noch länger dauert, müssen Siege her. Die Chance zum nächsten Dreier haben die Frankenthaler bereits am Freitag (19.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Lustadt. Dort wird erneut ein Youngster zwischen den Pfosten stehen.

Der VfR Frankenthal hat in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga scheinbar das Siegen verlernt. In fünf Begegnungen feierte die Mannschaft von VfR-Coach Martin Wohlschlegel nur einen Erfolg bei