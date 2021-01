Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag gegen 19.30 Uhr in Worms-Herrnsheim zwei in der Hauptstraße geparkte Autos gestreift und seine Fahrt trotzdem fortgesetzt. Laut Polizei kam der 41-Jährige jedoch nicht weit: Nachdem er in die Bratengasse abgebogen war, prallte er mit seinem VW gegen eine Straßenlaterne. Wie Zeugen berichteten, konnte der Mann nicht mehr weiterfahren, weil sich die Stoßstange seines Autos mit der Laterne verhakt hatte. Er flüchtete dann zu Fuß. Als die Polizei den Unfall aufnahm, kehrte der 41-Jährige zurück und wurde von Zeugen als Fahrer identifiziert. Er sei wohl während der Fahrt eingeschlafen, gestand der Mann. Ein Alkoholschnelltest zeigte einen Wert von 3,37 Promille an. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er hatte zudem keinen Führerschein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.