An der Berufsbildenden Schule Andreas Albert im Stadtteil Lauterecken (Petersgartenweg 9) können verschiedene Schul- und Berufsabschlüsse erworben werden. Einen Überblick über die angebotenen Wege der beruflichen Qualifikation bietet ein Informationsabend am Mittwoch, 7. Februar, um 18.30 Uhr. Vorgestellt werden einer Pressemitteilung zufolge die höhere Berufsfachschule Wirtschaft mit dem Abschlussziel Kaufmännischer Assistent beziehungsweise Kaufmännische Assistentin (Fachhochschulreife) und die vierjährige Fachschule für Technik (Maschinentechnik) in Abendform. Wer letztere absolviert, ist staatlich geprüfte(r) Techniker(in). Die Schulleitung berät Eltern und Schüler der neunten sowie zehnten Klassen über die Berufsfachschule 1 und 2 mit den Schwerpunkten Gesundheit und Pflege, Gewerbe und Technik, Hauswirtschaft und Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwaltung. Am Ende steht hier der qualifizierte Sekundarabschluss I (Mittlere Reife). Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.andreas-albert-schule.de.