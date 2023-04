Frühlingszeit ist Baustellenzeit – so ist es offenbar in Frankenthal. Arbeiten in vielen Teilen der Stadt führen in den kommenden Tagen und Wochen auch zu teils längeren Sperrungen von Fahrbahnen und Gehwegen – eine Übersicht. Los geht’s mit einigen Projekten schon an diesem Montag.

Ab Montag werden in der Anliegerstraße parallel zur Berliner Straße Sinkkästen saniert. Das ist laut Mitteilung der Stadt der Grund für eine Fahrbahnvollsperrung von Hausnummer 26 bis zur Ecke Nordendstraße. Die Arbeiten dauern in mehreren Abschnitten bis 19. Mai. Währenddessen sei die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, damit Anwohner ihre Häuser erreichen können. Für die Hausnummern 26 bis 48 ist die Zufahrt während der Arbeitszeiten – Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr – nur von der Nordendstraße aus möglich. Außerhalb der Arbeitszeit gelangt man bis zum Baufeld auch von der Peter-Rosegger-Straße aus in die Berliner Straße. Bewohner der Hausnummer 50 wiederum können während der Arbeitszeit nur von der Peter-Rosegger-Straße aus zufahren.

Für die Reparatur einer Kabelstörung ist nach Angaben der Verwaltung von Montag, 17. April, bis Freitag, 12. Mai, eine Sperrung von Gehweg und Teilen der Fahrbahn in der Carl-Theodor-Straße zwischen Karolinenstraße und Europaring notwendig. Für den genannten Zeitraum gebe es eine Einbahnstraßenregelung Richtung Europaring. Die Fußgängerampel im abgesperrten Bereich könne in Richtung Innenstadt nicht genutzt werden. Deshalb würden Fußgänger über die Ampel an der Kreuzung Europaring/Turnhallstraße umgeleitet.

Weil die Beleuchtung erneuert wird, müssen Gehweg und kurzzeitig auch die Fahrbahn im Albrecht-Dürer-Ring, Ecke Benderstraße, am Montag und Dienstag, 17. und 18. April gesperrt werden. Selber Stadtteil, andere Baustelle: Der Ampelmast an der Einmündung Mahlastraße/Albrecht-Dürer-Ring wird erneuert. Am Donnerstag, 20. April, führt das zu einer Sperrung, von der laut Stadt die Abbiegerspur in den Albrecht-Dürer-Ring und die Spur in Richtung Innenstadt betroffen sind. Während der Arbeiten ist die Ampel außer Betrieb. Fußgänger sollten die Mahlastraße deshalb an der Einmündung Hanns-Fay-Straße oder an der Ampelanlage am Mehrgenerationenhaus überqueren.

Ebenfalls am Donnerstag, 20. April, ist der Ampelmast an der Kreuzung Neumayerring/Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße dran – mit Folgen für den Verkehrsfluss dort. Während gearbeitet wird, ist es nach Darstellung der Verwaltung nicht möglich, von der Westlichen Ringstraße rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen, um auf den Neumayerring/Eisenbahnstraße zu gelangen. Der Neumayerring ist, von der Westlichen Ringstraße aus über Bahnhofstraße, Welschgasse und Emil-Rosenberg-Straße befahrbar. Auch in diesem Fall ist die Ampelschaltung außer Betrieb: Fußgänger sollten deshalb alternativ die Ampel an der Kreuzung Neumayerring/ Erzbergerstraße und den Fußgängerüberweg am Bahnhof fürs Überqueren der Fahrbahn nutzen.

Weil dort ein Kran aufgestellt werden muss, kommt es in der Straße Am Bruch (Hausnummer 20) kommt es von Montag, 20. April, bis Freitag, 24. April, zu einer Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung. Da eine Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist, bleibt eine aktuelle Sperrung in der Scheffelstraße (Ecke Nordring) bis Freitag, 21. April, bestehen. Anlieger können bis zur Baustelle fahren. Ein Container, der für ein Projekt aufgestellt werden muss, blockiert in der Wingertstraße (Hausnummer 3a) von Montag, 24. April, bis Dienstag, 25. Juli, den Gehweg und Teile der Fahrbahn.

Fünf Tage lang sind laut Stadt für die Installation neuer Kanalanschlüsse in der Carl-Benz-Straße von Montag, 24. April, bis Freitag, 28. April, Vollsperrungen der Fahrbahn notwendig. Es werde in mehreren Etappen gearbeitet: Im ersten und zweiten Bauabschnitt wird die Carl-Benz-Straße in Höhe der Hausnummer 8 am 24. und 25. April voll gesperrt. Von 26. bis 28. April ist dann die Carl-Benz-Straße (Fahrtrichtung Nordring) in Höhe der Adam-Opel-Straße dicht. Der Lkw-Parkplatz in der Carl-Benz-Straße sei davon nicht betroffen. Umleitungsstrecken würden entsprechend ausgeschildert.

In allen Fällen bittet die Stadt um Verständnis der Verkehrsteilnehmer: Während der Arbeiten sei mit Behinderungen zu rechnen.