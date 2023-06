Im kommenden Jahr soll der Startschuss für die Erneuerung der Brücke an der B-9-Anschlussstelle Frankenthal-Mörsch beginnen. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Sitzung des Stadtrats vergangene Woche mitgeteilt. Im Zusammenhang mit den Plänen der BASF, auf einem Teil Ihres Geländes in der Straße „Am Edigheimer Schlag“ eine Wasserstoff-Tankstelle anzusiedeln, sagte der OB, dass beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) gerade der Ablauf des Projekts und dessen Finanzierung geplant würden. Wie mehrfach berichtet, ist das bestehende Bauwerk, das Mörsch und das Industriegebiet „Im Spitzenbusch“ inklusive Kläranlage verbindet, zu schmal für den Schwerlastverkehr dort. Seit Eröffnung der BASF-Abfertigung Nord als Anlaufstelle für alle Sattelzüge, die das Stammwerk des Ludwigshafener Chemiekonzerns ansteuern, hat dieser noch einmal deutlich zugenommen. Außerdem fehlt seit Jahren ein ausreichend breiter und damit sicherer Rad- und Fußweg über die Bundesstraße. Hebich sagte, der finanzielle Anteil Frankenthals am Brücken-Neubau werde „den Haushalt der Stadt nicht sprengen“. Größter Zahler ist das Land. Auch die BASF hat Unterstützung zugesagt.