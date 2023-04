Die Band Horsch mol hi ist zur Verleihung des Bürgermedienpreises der Medienanstalt Rheinland-Pfalz eingeladen worden. Das hat Sänger Stephan Scholz auf RHEINPFALZ-Anfrage am Freitag bestätigt. Die Band aus Bobenheim-Roxheim hatte sich mit ihrem Song „Du bischd moin Held“ und dem dazu passenden Video für den Preis beworben, der in diesem Jahr unter dem Motto „Zusammen-Leben“ steht. Dabei konnten Beiträge eingereicht werden, die innerhalb des vergangenen Jahres im Programm des Offenen Kanals ausgestrahlt wurden. Eine Online-Abstimmung, die bis Ende April lief, sollte dann den Gewinner ermitteln. Ob Horsch mol hi gewonnen hat, ist noch nicht klar. Die Einladung zu der Preisverleihung am 13. Mai in Neuwied ist aber kein schlechtes Vorzeichen.