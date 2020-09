[aktualisiert um 18.41 Uhr]

Die Polizei sucht drei Kinder, die am Freitagnachmittag im Lager eines Bauzentrums in Bobenheim-Roxheim einen Brand verursacht haben sollen. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist nach Polizeiangaben zu sehen, wie sie einen Feuerwerkskörper in das umzäunte Baustofflager werfen und sich aus dem Staub machen. Kurze Zeit später sei dort Dämmmaterial in Flammen aufgegangen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Für Löscharbeiten viel Personal nötig

Bis etwa 18 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr von Bobenheim-Roxheim mit 25 Mann teils unter Atemschutz im Einsatz, um das in der Nähe des Südrings, zwischen Bahnlinie und der Straße In den Fuchslöchern gelagerte Material zu löschen. „Das war sehr personalintensiv“, berichtete Wehrleiter Kai Neiheiser. Es handele sich um circa 20 Paletten, auf denen der brennende Dämmstoff mit Gabelstaplern und Mistgabeln habe auseinandergezogen werden müssen. „Auch der angrenzende Grünstreifen und die Böschung waren vom Feuer betroffen.“

Mit einem vollständigen Durchnässen, einem Schaumteppich und Brandwachen soll sichergestellt werden, dass das Material in der Nacht nicht erneut anfängt zu brennen. Eine Beschreibung der mutmaßlichen jungen Täter hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben.