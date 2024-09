Möglicherweise Opfer eines Ablenkungsmanövers sind zwei Beschickerinnen des Kunstmarkts am Samstag auf dem Rathausplatz geworden. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren die beiden Frauen aus Dannstadt-Schauernheim gegen 18 Uhr gerade dabei, ihren Stand abzubauen, als sie von zwei Männern angesprochen wurden. Zu diesem Zeitpunkt war unter einem der Tische eine blaue Box deponiert, in der sich unter anderem eine Tasche mit Wechselgeld befand. Nach dem Gespräch registrierten die Frauen, dass diese Box fehlte. Wie sie verschwand, konnte bislang nicht eruiert werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Die beiden Männer waren 50 bis 60 Jahre alt und hatten ein südeuropäisches Aussehen mit dunklen Augen, dunklen kurzen glatten Haaren und Bärten. Zeugenhinweise können der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gegeben werden.