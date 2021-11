Grundsätzlich optimistisch fällt der Blick der Agentur für Arbeit auf Wirtschaftsentwicklung und Stellenmarkt im Raum Frankenthal aus. Sofern keine neuen Corona-Einschränkungen oder Lieferengpässe Probleme bereiteten, rechnet die Behörde mit einem anhaltenden Rückgang der Arbeitslosigkeit.

„Der Arbeitsmarkt in Frankenthal entwickelt sich weiterhin positiv“, sagt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Frankenthal. Mit 2173 Personen seien 81 weniger arbeitslos gemeldet gewesen als im Oktober und 311 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent gesunken. In den vergangenen vier Wochen hätten sich 417 Personen arbeitslos gemeldet – 34 weniger als im Oktober. Im selben Zeitraum haben 502 Frauen und Männer einen neuen Job gefunden. „Der Trend in der Beschäftigung zeigt nach oben. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind in den meisten Branchen inzwischen nicht mehr zu spüren“, so Lenke. Ausnahmen bildeten Gastgewerbe, Veranstaltungs- und Messebereich sowie Teile des Handels.

526 offene Stellen im Angebot

Die Arbeitgeber im Agenturbezirk Frankenthal haben im November 115 neue Stellenangebote gemeldet, 23 mehr als im Oktober. Somit waren zuletzt insgesamt 526 offene Stellen bei der Agentur für Arbeit registriert, 400 allein in Frankenthal. Einer aktuellen Studie des behördeneigenen Forschungsinstituts zufolge sei 2022 ein stärkerer Beschäftigungsanstieg möglich. „Das sind gute Aussichten für die Region“, sagt Lenke. Er sei für die kommenden Monate optimistisch. Gefährden könnten den Aufschwung Corona-Beschränkungen oder Materialmangel.