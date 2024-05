Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) ist am Mittwoch und Donnerstag zu einem kurzen Antrittsbesuch in Frankenthals Partnerstadt Strausberg (Brandenburg) gereist. Dort wurde er laut einer Pressemitteilung von der parteilosen Bürgermeisterin Elke Stadeler empfangen. Die Stadtoberhäupter wollen die seit 1990 bestehende Partnerschaft weiter ausbauen. Besprochen wurden etwa neue Kooperationen auf musikalischer, kultureller und sportlicher Ebene. Meyer besuchte unter anderem den Jahresempfang mit Frühlingsfest der Stadt Strausberg und der dort stationierten Bundeswehr. Als Gastgeschenke hatte er Schokoladen-Ecksteine und ein Brotzeitbrett mit der Frankenthaler Skyline dabei. „Die Pflege unserer Städtepartnerschaften und die Begegnungen auf kommunaler Ebene liegen mir sehr am Herzen“, sagte Meyer.