180 Zweibrücker kamen am Sonntagnachmittag auf den Zweibrücker Alexanderplatz zur Demonstration unter dem Titel „Demokratie schützen! Wir weichen nicht!“

„Demokratie schützen – Wir weichen nicht!“ lautete gestern das Motto einer Demonstration, zu der Stadtratsmitglied Aaron Schmidt (Die Partei) aufgerufen hatte. Bereits im Januar und im Februar haben in Zweibrücken unter gleicher Regie zwei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Demokratiefeinde stattgefunden, zu denen bis zu 800 Bürger erschienen waren, damals beide Male an Samstagen. Diesmal kamen etwa 180 Zweibrücker zusammen. Nach den Wahlen habe man einen eindeutigen Rechtsruck in der Gesellschaft festgestellt, so Aaron Schmidt. Umso wichtiger sei es, noch einmal Position zu beziehen, dass man mit dem, was bei den Wahlen passiert ist, nicht einverstanden sei.

Marold Wosnitza (am Mikrofon) sagte, nicht die acht AfD-Sitze im Stadtrat bereiteten ihm Sorge, sondern der Rechtsruck im Land.

Gleich zu Beginn bezog Marold Wosnitza Position. Er betonte, dass er als Privatperson spreche, nicht als Oberbürgermeister. Er sagte, nicht die acht AfD-Sitze im Stadtrat bereiteten ihm Sorge, sondern der Rechtsruck im Land. „Das Wahlergebnis ist ein Symptom eines gesellschaftlichen Problems, und bei weitem ist nicht jeder fünfte Zweibrücker ein Rechtsextremer oder ein Nazi. Mir macht der ausgelebte Rechtsextremismus Sorgen, der salonfähig wird und dass offensichtlich Rechtsextreme auf Listen auftauchen und gewählt werden!“ Für ihn steht fest, dass die Brandmauer offensichtlich bröckele und der flexible Umgang mit rechten Perspektiven sich durch alle Bevölkerungsschichten ziehe.

Wosnitza weiter: „Eltern haben mir einen Elternbrief zukommen lassen, in dem der Verfasser formuliert hatte, dass die völlig unverständliche plötzliche Aufregung gegen rechts an der Schule zum Glück vorbeigegangen sei.“ Ihm sei auch vorgeworfen worden, seine Teilnahme an der Demo spalte die Gesellschaft. „Aber wie um alles in der Welt kann eine Positionierung gegen Rechtsextremismus eine Gesellschaft spalten? Ich verstehe es nicht. Es kann doch nur eine Gesellschaft gespalten werden, in der ein großer Teil der Gesellschaft rechtsextrem ist – und ich weigere mich das zu glauben!“ Rechtsextreme seien eben keine Patrioten, denn diese würden die Werte unserer Verfassung verteidigen, was Rechtsextreme nicht täten.

Zum Abschluss der Demo stellten sich die Teilnehmer vor der Alexanderskirche auf.

Stadtratsmitglied Walter Rimbrecht (SPD) sagte, die Deportationsbemühungen der Partei hätten ihn an die Wannseekonferenz in Form von Inhalt und Ambiente erinnert. „Wenn man sich vorstellt, man möchte Millionen Deutsche nach Afrika deportieren, nur weil sie eben hier nicht geboren sind! Wenn man so argumentiert, ist man entweder nicht ganz normal oder ein Rassist. Ein Staat, der sich nicht gegen Demokratiefeinde zur Wehr setzt, wird irgendwann mal verschwinden. Das hat die Geschichte schon gezeigt!“, sagte der frühere Rektor der Berufsbildenden Schule.

Aaron Schmidt sagte, er sei gespannt, ob die übrigen Stadtratsfraktionen die Zusammenarbeit mit der AfD verweigern. Man müsse jetzt mit den übrigen demokratischen Parteien zusammenstehen, auch wenn man andere Ansichten habe. Am 22. Juni – so teilte Schmidt mit – werde Zweibrücken sein erstes Pride-Event bekommen für die LSBTQ-Bewegung (lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich und queer), und nächstes Jahr sei ein Christopher-Street-Day geplant.