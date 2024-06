Die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 ist Gast beim VfR Friesenheim. Warum alles für ein blau-weißes Fest passt und ein Teilnehmer ein kleines Ständchen erhält.

Aus den Lautsprechern am Fußballplatz des VfR Friesenheim schallt laut der Popsong „You're my heart, you're my soul“ von Modern Talking. Und auf dem Kunstrasen steht Olaf Thon im Trikot des FC Schalke 04. Nein, die Anwesenden sind nicht in einer Zeitschleife gefangen, wie moderne Kinofilme gerne suggerieren. Den schon allein der Begriff Kunstrasen und der Veröffentlichungstermin (1984) des Ohrwurm-Hits passen nicht recht zusammen. Immerhin war Thon zu dem Zeitpunkt bereits um die 18 Jahre alt und trug das blau-weiße Trikot.

„Wir wollten ein wenig an die alten Zeiten erinnern“, erklärt Rainer Adner vom VfR Friesenheim den Mix aus Gegenwart und Vergangenheit. Immerhin hatte der Verein die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 zu sich eingeladen, um in eigener Sache ein wenig die Werbetrommel zu rühren. „Der VfR hat eine Tradition, das wollen wir nicht vergessen“, sagt das Mitglied des Ältestenrates. Und das Wetter präsentierte sich mit einigen weißen Wolken ebenfalls in blau-weißem Anzug, sodass mit den warmen Temperaturen und den zahlreichen Besuchern an diesem Samstagnachmittag alles passt. Viele tragen ein Schalke-Trikot, aber auch viele Friesenheimer Shirts sind zu sehen. Dazwischen taucht vereinzelt ein EM-Trikot auf: Deutschland, Kroatien und Frankreich sind unter anderem vertreten. Dass zudem die EM-Partie zwischen der Schweiz und Ungarn nicht im öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehen zu sehen ist, beschert den Friesenheimern noch ein paar zusätzliche Besucher. Am Ende werden es fast 500 sein, die den Weg zum VfR Friesenheim angetreten haben.

Moderner Mannschaftsbus

Die Schalker waren mit ihrem Mannschaftsbus angereist. Es hat so seinen Vorteil, wenn die Zweitliga-Mannschaft gerade im Sommerurlaub weilt. Tim Schmitt vom Planungskomitee begleitet das große Gefährt zu einem geeigneten Standort und schwärmt von der Technik: „Da ist ein Tisch drin, der fahrt elektrisch und geräuschlos aus. Da kann man sogar die Füße drauf legen“, erzählt er. Hoffentlich hat es der Busfahrer nicht gesehen ...

Auf dem Feld geht es dagegen recht gemütlich los. Thon hatte sich noch im Vorfeld entschuldigt, dass einige große Namen zu Hause geblieben seien. „Wir mussten leider einige kurzfristige Absagen hinnehmen“, erzählt er später. Es traf unter anderem Oliver Reck und Rüdiger Abramczyk. Dafür stehen zwei junge Frauen aus der Landesliga-Elf im Kader und starten gemeinsam mit Thon: Kiana Paulußen und Zoe Zech. „Es ist bei uns eine Tradition, dass wir jedes Jahr einmal gegen unsere Frauenmannschaft antreten“, erklärt Thon den guten Draht zu der anderen Schalker Auswahl. Der Weltmeister von 1990 spielt 45 Minuten. Dann setzt er sich noch ein wenig neben Klaus „Tanne“ Fichtel auf die Bank, der als Trainer das Traditionsteam betreut. Viel zu tun gibt es allerdings nicht. Thon hat Zeit, um die vielen Autogramm- und Selfiewünsche zu erfüllen. Das tut der Altstar mit viel Ruhe, Ausdauer und manch lustigem Spruch. Und erfüllt damit alle Erwartungen der Gastgeber. „Die Schalker sind ein toller Gast, nahbar und völlig unkompliziert“, stellt Adner zufrieden fest.

Geburtstagskind mit Pfeife

In der Halbzeit tönt der nächste 80er-Hit aus den Lautsprechern: Stevie Wonders „Happy Birthday“. Adressat ist Frank Roth. Der Schiedsrichter der Partie feiert just an diesem Tag seinen 52. Geburtstag. „Der Verein ist auf mich zugekommen. Und es ist natürlich toll, so ein Spiel zu pfeifen“, erklärt der Unparteiische.

Die Alten Herren des VfR Friesenheim sind auch in Hälfte zwei auf dem Kunstgrün kein Kanonenfutter für den Traditionsverein aus dem Pott. Sie wehren sich nach Kräften, auch wenn auf beiden Seiten das ein oder andere Zuspiel nicht mehr dem jeweiligen Sprintvermögen angepasst ist. Ein wenig Ehrgeiz ist zu spüren. Zwischenstand 5:5. Am Ende setzen sich die Gäste mit 7:5 durch. „Da merkt man schon, dass da viel Qualität auf der anderen Seite ist. Auge und ein feiner Fuß“, lobt VfR-Spielertrainer Toni Butz den Gegner nach dem Abpfiff. Immerhin hat er einen Treffer für die Gastgeber beigesteuert.

Und während Thon auf dem Weg zu den Duschen geduldig die Wünsche der vielen Fans erfüllt, schallt aus dem Lautsprechern „Everyone’s a winner“ von Hot Chocolate. Das passt zu diesem Nachmittag.