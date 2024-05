Allein von Frankenthaler Grundschulen wechseln im Sommer über 400 Kinder an eine der weiterführenden Schulen der Stadt. Dazu kommen weitere Schüler aus den Umlandgemeinden. Doch an einigen Schulen haben diese Kinder kaum eine Chance auf einen Platz.

Aufgrund fehlender Räume sind die Anmeldezahlen in der Friedrich-Schiller Realschule plus seit Jahren gedeckelt. Maximal 125 Kinder können in eine der fünf Klassen aufgenommen werden. Für das kommende Schuljahr habe man 23 Kinder, überwiegend aus dem Umland, abgelehnt, teilt Schulleiter Dieter Jäger mit. In der siebten Jahrgangsstufe könne höchstens eine weitere Klasse gebildet werden. Erfahrungsgemäß nehme die Schiller-Realschule etwa 20 Frankenthaler Schüler auf, die nach der sechsten Klasse das Gymnasium verlassen. Die genaue Anzahl sei auch davon abhängig, wie viele eigene viele Schüler das Klassenziel nicht erreichen.

Wochen nach dem Fristende im März melden Familien ihre Grundschulkinder immer noch an der Friedrich-Ebert Realschule plus an, informiert Schulleiter Stephan Hirt. Anfang Mai gab es 70 Anmeldungen für die fünfte Klassenstufe. Interessenten für einen Einstieg in Klasse sieben gebe es derzeit noch kaum. Hirt rechnet nach der Ausgabe der Zeugnisse, die in der Sechsten zwei Wochen früher erfolgt, mit etwa zehn Anmeldungen.

Mehr Anmeldungen als Plätze hat auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) Robert Schuman. Hier können 112 Fünftklässler aufgenommen werden. Zuerst bekommen Kinder aus Frankenthal einen Platz. Sind das bereits mehr als 112, wird gelost. Genauso werden übrige Plätze, bei weniger einheimischen Kindern, per Los vergeben. In diesem Jahr gab es an der IGS laut Schulleiter Alexander Dejon knapp 200 Anmeldungen für Klasse fünf.

Mehr Wechsel nach Klasse sechs

Aufnahmebegrenzungen gibt es an den beiden Gymnasien in Frankenthal nicht. Das Karolinen-Gymnasium hatte Anfang Mai 204 Anmeldungen für die Fünfte und wird mit sechs Halbtags- sowie zwei Ganztagsklassen ins neue Schuljahr starten. Am Albert-Einstein-Gymnasium wären es mit 159 Kindern sechs Eingangsklassen. Noch sei die Situation aber dynamisch, sagt AEG-Rektorin Sabine Schanz.

Aussagen zu den Abgängen nach Klasse sechs können Schanz und ihr KG-Kollege Christian Bayer vor der Ausgabe der Zeugnisse noch nicht machen. Grundsätzlich beobachten beide aber eine Zunahme an Schülern, die nach der Orientierungsstufe das Gymnasium verlassen müssen. Nicht zuletzt deshalb berate man Familien, deren Kind eine Grundschulempfehlung für die Realschule plus hat – die in Rheinland-Pfalz nicht bindend ist –, im Vorfeld der Anmeldung für Klasse fünf intensiv.

