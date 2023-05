Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt möchte das Parkverhalten im Industriegebiet Am Römig südlich von Eppstein in Bahnen lenken. Oft würden Stellplätze für Autos von Lastwagen blockiert, Bäume und Begrünung beim Rangieren beschädigt. Doch wirklich gebraucht werden die Pkw-Parkbuchten in der vorhandenen Anzahl offenbar auch nicht.

Damit keine Lastwagen die Parkbuchten nutzen, wollte die Stadt an den Stellplätzen für Autos zuerst Höhenbegrenzungen anbringen lassen. Neuere Planungen sehen vor,